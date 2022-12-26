ردت وزارة خارجية طالبان، على انتقادات النظام الإيراني حول منع تعليم المرأة في أفغانستان.

وكتبت الخارجية في ردها عبر حسابها في تويتر : “الأفضل لهم إقناع النساء المحتجات في بلادهم وألا يحاولوا، باسم التعاطف، لفت النظر عن مشاكلهم الداخلية إلى بلدنا”.

وكانت وزارة خارجية إيران قد أعربت عن أسفها بعد نشر خبر منع النساء من الدراسة في الجامعات الأفغانية، في الوقت الذي تقوم فيه السلطات الإيرانية نفسها بقمع النساء والطالبات في الانتفاضة الشعبية التي بدأت بسبب مقتل مهسا أميني على يد “شرطة الأخلاق”.