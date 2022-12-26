قضت محكمة بمعاقبة رجل بريطاني على خلفية اكتشافه خيانة زوجته مع زميله السابق في العمل.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما علم ماريك فيكو ، 47 عامًا، أن زوجته تخونه لكنه انتظر 5 أشهر حتى يضبطها متلبسة مع عشيقها.

وأثناء وجوده في العمل سمع صوت زوجته مع عشيقها من خلال جهاز مراقبة أطفال كان قد وضعه في منزله فسارع نحو منزله من أجل معرفة هذا العشيق وضبطه.

وعندما وصل وجد العشيق داخل سيارة فصرخ نحو وهدده بالقتل وهو في حالة غضب شديد خاصة بعد أن اكتشف أن هذا العشيق هو زميله السابق في العمل، وقضت المحكمة حكم على الزوج بأمر مجتمعي لمدة 18 شهرًا ، مع 120 ساعة عمل بدون أجر ، كما مُنع من الاقتراب من الضحية لمدة عام.