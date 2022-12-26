قال صقر الحربي، محامي ومستشار قانوني، إنه يحق للكفيل رفع دعوى على المكفول في حال رفضه سداد دينه.

وأضاف أنه يشترط لرفع هذه الدعوى أن يكون بعد أن يسدد دين المكفول، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن الاستقطاع من الرواتب لسداد الديون يكون 33%، ناصحا بتجنب الكفالة خاصة في ظل حلول أخرى للاقتراض مثل الرهن لكن البعض أحيانا يستغل الصداقة ويورط من حوله في الكفالة، مضيفا أن الدين ينتقل للكفيل في حال وفاة المكفول.

وأكد أن الكفيل الغارم في نظام المملكة هو الكفيل الدائم للقرض وله شروط معروفة منها أن يكون موظف حكومي أو موظف في القطاع الخاص، وألا يكون عليه التزامات مالية.

ولفت إلى أنه في حال عدم تمكن المكفول للسداد فإن عقوبة السجن لا تطبق على الكفيل الغارم ولكن يوقف تعامله المالي ويمنع من السفر ويستقطع من أمواله لحساب الدائن.

صقر الحربي – محامي ومستشار قانوني: يحق للكفيل رفع دعوى على المكفول في حال رفضه السداد .. ولكن بعد وفاءه بالدين الذي يكفله @lawyersaqer1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RqDQTpJJG0 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 26, 2022

صقر الحربي – محامي ومستشار قانوني: يجب على الكفيل اتخاذ هذه الاحتياطات .. وفي حال وفاة المكفول ينتقل الدين مباشرة للكفيل @lawyersaqer1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nnu6bQrwdb — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 26, 2022

صقر الحربي – محامي ومستشار قانوني: في حال عدم تمكن المكفول للسداد فإن عقوبة السجن موقوفة على الكفيل الغارم ولكن يوقف تعامله المالي ويمنع من السفر ويستقطع من أمواله @lawyersaqer1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9dNTy69mf6 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 26, 2022

صقر الحربي – محامي ومستشار قانوني: البعض يستغل الصداقة ويورط من حوله في الكفالة .. وهنا المشكلة @lawyersaqer1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MNTGZgY3L2 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 26, 2022