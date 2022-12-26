أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع حكم من نذر بالتكفل بمعيشة أغنام والدته لمدة 3 أشهر، ولكنه لم يستطع لعدم وجود دخل مالي وسامحته والدته، فهل يسقط عنه النذر أو يلزمه كفارة؟ .

وقال الشيخ المنيع خلال برنامج فتاوى أنه يلزمه كفارة وهي كفارة يمين لأنه يقول بأنه لا يستطيع وبناءً على هذا فلا يلزم في القيام بالوفاء بنذر لا يستطيعه وإنما الذي يلزمه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام 3 أيام.