وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرات من حوادث الفحم والحطب، ووضعت أساليب حماية مناسبة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها على تويتر، أنه لتجنب حوادث الفحم والحطب، يجب التأكد من إخماد النار عند الخروج من المنزل وعند النوم.