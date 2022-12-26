رد الفنان اللبناني مروان خوري على منتقديه بعد إعلان زواجه من سيدة مسلمة من الطائفة الشيعية، كونه من أتباع الديانة المسيحية.

وقال خوري في لقاء مع قناة “mtv” اللبنانية تعليقاً على زواجه من ندى رمال: “لم أفكر في الموضوع، وأنا عشت حياتي بفني في العالم العربي”.

وأضاف: “أكيد لدي انتمائي وهذا أفتخر به ولكن عندما أتعاطى مع الناس أتعاطى على مبدأ إنساني فقط”.

وفاجأ الفنان مروان خوري الجميع بإعلان زواجه من ندى رمال، يوم 12-12، في قبرص، بعيدا عن وسائل الإعلام، وبحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء.