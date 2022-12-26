أكد استشاري الطب النفسي مشعل العقيل أن انتشار الأخبار السلبية والشائعات يسبب قلقا للأفراد والمجتمع ويجب تجنبها.

وقال “العقيل” أن نشرات الأخبار قديماً كانت في أوقات محددة أما الآن تعددت الوسائل والحسابات الإخبارية.

وتابع خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن انتشار الشائعات كذلك يسبب قلقا وصعوبة في التأقلم للأفراد وللمجتمع ناصحاً بتجنب تلك الأخبار.