بارك رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي لجماهير الفريق وللاعبين بعد الفوز على التعاون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وقال “الحائلي” في تغريدة بعد انتهاء المباراة : ” أبارك لجماهيرنا الوفية مواصلة الفريق تحقيق الانتصارات وحصد النقاط في هذه المرحلة المهمة من مشوار المنافسة في الدوري، وأشكر لاعبينا على عطائهم الكبير والقتالية العالية من بداية اللقاء إلى نهايته”.

وتابع “الحائلي” : جماهير العميد المميزة في الجنوب موعدنا السبت بإذن الله.

وحقق الاتحاد الفوز على نظيره التعاون بنتيجة 3 -0، وذلك ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين اليوم الاثنين.

وسجل أهداف الاتحاد، هيلدر كوستا في الدقيقة 38، والمغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقائق 73-90+9.