أوضح خبير الأرصاد الجوية د. خالد الزعاق، اليوم الإثنين، الفارق بين برد موسمي المربعانية والشبط.

وقال خالد الزعاق أن البرد يأتي على شكل موجات تهب بين آن وآخر وبدايته مع موسم الصفري؛ حيث يبدأ في شهر سبتمبر، ويسمى برد الوسم.

وتابع الزعاق أن البرد يشتد في موسم الأزيرق حيث النجم الثالث من نجوم المربعانية وأول موسم الشبط أواخر شهر ديسمبر وأول شهر يناير، ويمسيه العامة برد قران تاسع، مؤكدًا أن برد الحميمين هو آخر موجات البرد وأسماه العرب القدماء برد الحسوم الذي أهلك قوم عاد.

وأضاف: “سنعيش الأيام القادمة أبرد فترات السنة حيث برد المربعانية الرطب وبرد الشبط الجاف، وكان أهل الشام يقولون عن تلك الفترة برد تشرين أحد من ضرب السكاكين”



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