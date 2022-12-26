طرحت أمانة منطقة الرياض أسماء المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية لوظائف الأمانة المعلن عنها في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقالت الأمانة أن المقابلات ستجري يوم السبت 28/6/1444هـ الموافق 21 يناير 2023، وذلك في مقر وكالة التشغيل والصيانة بحي الملز تقاطع شارعي الأحساء وجرير، من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة مساءً.

وأضافت الأمانة أن على المرشحين اصطحاب نسخ من المؤهلات العلمية، الهوية الوطنية، العنوان الوطني، الدورات التدريبية، مبينة إمكانية الاستفسار من خلال التواصل مع قسم التوظيف على الهاتف رقم 0114112222 تحويلة رقم ( 3603 – 3609 -3353 )، مبينة أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين:هنا