أكد علماء من جامعة سيتشوان الصينية، أن تناول البروبيوتيك يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة والذي يتواجد في عدة مواد غذائية مثل الشيكولاتة الداكنة.

وهناك أدلة تشير إلى أن تناول البروبيوتيك المحتوي على بكتيريا مفيدة موجودة في الأمعاء، قد تكون طريقة فعالة. ولكن لم تحدد الفترة التي بعدها تظهر فعالية البروبيوتيك.

ووفقا للباحثين، يمكن أن يمنع البروبيوتيك تحلل الأحماض الأمينية والبروتينات بواسطة البكتيريا اللاهوائية في الفم ، وبالتالي أن يمنع تكوّن المنتجات الثانوية ذات الرائحة الكريهة.

ويتواجد البروبيوتيك في منتجات الحليب المخمرة، حساء الميسو، وهو حساء ياباني تقليدي يصنع من عجينة فول الصويا المخمرة، مخلل الملفوف، الفطر الهندي أو الكفير، كيمتشي، وهو أحد الاطعمة الكورية الذي يمثل نوع آخر من الملفوف المخمر، شاي الكمبوتشا، الطحالب، المخللات الحامضة، الشوكولاتة الداكنة.

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