أظهر مقطع فيديو جانب من مزاد بيع المشغولات الذهبية، في جمرك الرياض – الميناء الجاف، بتنظيم من هيئة ⁧‎الزكاة والضريبة والجمارك

وشهد المزاد الذي أقيم أمس الأحد إقبالاً كبيراً من المهتمين، فيما كانت المعروضات الذهبية متنوعة.

وفي وقت سابق، اشترطت الهيئة لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 200 ألف ريال بشيك مصدق، وإخراج البضائع المبيعة خلال 3 أيام برسم الوارد، و10 أيام برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

كما تضمنت الشروط دفع عمولة سعي قدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع، وضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%، مع دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، إلى جانب حضور المزاد والتسجيل المسبق لدى الجمرك.