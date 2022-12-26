أعلنت شركة نيوم عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق لدى شركاؤها للعمل في (الدمام، تبوك، نيوم، ضباء) برواتب تصل إلى (13,000 ريال)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية،.

واوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:-

– مهندس أمن الأنظمة.

– مسؤول الدعم الفني لتقنية المعلومات.

– مهندس مدني. (بدون خبرة)

– أمين مستودع.

– ممرض.

– موظف استقبال.

– مدير تجاري.

– مراقب الأمن والسلامة والصحة المهنية والبيئة. (الراتب يصل 7,000 ريال)

– حارس أمن. (بدون خبرة – الراتب يصل 5,000 ريال)

– فني تكنولوجيا المعلومات. (الراتب يصل 6,500 ريال)

– مهندس مدني أول.

– مهندس مدني. (الراتب يصل 13,000 ريال)

– مساعد مدير.

– مدير أمن المجتمعات.

– مدير موارد بشرية. (الراتب يصل 13,000 ريال)

– مسؤول سلامة مهنية. (بدون خبرة)

– سائق إسعاف.

– مساعد إداري. (الراتب يصل 8,000 ريال)

– كاتب حضور وانصراف.

– مدير أمن.

– مسؤول سلامة.

– مهندس سلامة. (الراتب يصل 10,000 ريال)

– محاسب مالي. (الراتب يصل إلى 6,000 ريال)

– ممثل مركز الإتصال.

– سائق.

– مشرف الموارد والإستدامة.

– مفتش عمليات.

– مسؤول مشتريات.

– وأخرى..

وأضافت أن التقديم متاح من اليوم الإثنين بتاريخ 1444/06/02هـ الموافق بالميلادي 2022/12/26م،عبر موقع شركة نيوم

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