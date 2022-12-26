كشفت مصادر عن احتجاج نادي النصر على مشاركة لاعب الهلال محمد كنو في مباراة اليوم الاثنين، التي انتهت بالتعادل 2-2 في إطار منافسات الجولة الـ 10 بدوري روشن.

وبينت المصادر أن النصر قدم احتجاجا رسميا على مشاركة محمد كنو في صفوف الهلال خلال الديربي، بحسب الرياضية.

ورغم انتهاء العقوبة الموقعة على لاعب الهلال من قبل غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إلا أن قضية تسجيل كنو للنصر والهلال في نفس الوقت، لم تُغلق بعد ولا تزال قيد التحقيقات من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وكانت فض المنازعات أصدرت قراراتها في قضية توقيع كنو لنادي النصر في يناير ثم تمديد عقده مع الزعيم بعدها بأيام، إذ قررت إيقافه لمدة أربعة أشهر وحرمان الهلال من التعاقدات لفترتين، مع إلزامهما بدفع 27 مليون ريال للعالمي، وهي القرارات التي أيدها مركز التحكيم السعودي.

محمد كنو، الهلال، النصر