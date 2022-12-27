علق لاعب النصر عبد الرحمن غريب على تعادل فريقه مع الهلال في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ، مشيرا إلى أن فريق النصر كان يستحق الفوز.
وقال عبد الرحمن غريب “كنا نستحق الفوز والمنظومة ساعدتني بالظهور المميز”.
وتابع” المدرب قال إن لم تقدروا على الفوز تعادلوا ، اهم شي لانخسر “، مبينا أنه سعيد بإحراز هدف التعادل أمام الهلال لانه نادي كبير .
وأضاف ” أنا كنت مصاب وبعد العودة أجريب تمرينات مع الفريق ، وساعدوني أن أظهر بشكل مناسب اليوم ”
"كنا نستحق الفوز والمنظومة ساعدتني بالظهور المميز"
عبدالرحمن غريب – لاعب نادي #النصر #النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/btcjHmVxA7
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 26, 2022
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