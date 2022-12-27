قدم الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، نصيحة هامة للزوجين تتعلق بالانفصال.

وقال عبدالله السلمان:”إذا حصل بينكم انفصال فلا تنسوا الفضل بينكم ، ولا يكون الأطفال ضحية الانفصال ؛ تفاهما بشأنهم واتفقا على تجنيبهم أي تجييش أو شحن ضد الآخر “.

وكان عبدالله السلمان ذكر في تصريحات سابقة:”لو صار لديك مشاعر سلبية تجاه شريك حياتك مع أنه ملتزم بكل واجباته ومبادر لإرضاءك ؛ فابحث عن أسباب ذلك فقد تكون تعاني من بداية إكتئاب أو لديك نقص في بعض الفيتامينات والمعادن الهامة وقد يكون غير ذلك”.