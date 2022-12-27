قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، إن الفائض في معروض النفط يخفض أسعار النفط الفورية مع ثبات الطلب على النفط ويحولها من حالة (backwardation) إلى ارتفاع في أسعار العقود الآجلة (Contango).

وأوضح فهد بن جمعة:”هكذا تتذبذب أسعار النفط كلما زادت حركة المضاربين بين المدى القصير والطويل”.

وأشار:”أوبك+ هدفها هو توازن أسواق النفط وليس رفع الأسعار. فإن تعديل “أوبك+” لإنتاجها رسالة واضحة للمستهلكين بأنها لا تستهدف رفع أسعار النفط”.

وتابع:”بل إنها تسعى إلى حمايتهم وضمان استمرارية إمدادات الطاقة على المدى القصير والطويل، من خلال تحفيز الاستثمارات في إنتاج النفط وزيادة إنتاجه”.