طرحت شركة الاتصالات السعودية STC وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير الأداء الرقمي والتقارير.

– محلل أول الحوكمة.

– مشرف خزينة (عدد وظيفتين).

– مشرف الالتزام.

– مساعد مدير العقود والاتفاقيات.

– مساعد مدير مركز الابتكار.

– محلل أول إدارة المخاطر.

– محلل ائتمان أول.

– خبير إدارة الفئات المباشرة.

– أخصائي امتثال الأمن السيبراني.

– محلل عقود المشتريات.

– محلل العقود والاتفاقيات.

وأضافت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا