تحدث المؤرخ الدكتور محمد آل زلفة، عن تاريخ دخول منطقة عسير في حكم الدولة السعودية الأولى، وقصة أول صدام مع الدولة بسبب “حلاقة الرؤوس”.

وقال محمد آل زلفة خلال حواره ببرنامج “في الصورة”، إن أهل عسير لم يكن لديهم موقف ممن يدعو لتوحيد الكلمة عندما جاءت الدولة السعودية الأولى بمفاهيم دينية وسياسية ووحدوية.

وأشار:”كان لدى أهل عسير موقف من التشدد بأمر ديني لم يقتنعوا به”، مبينا أن كثير من سكان عسير كانوا لا يرتدون شيء على رؤوسهم مما نرتديه الآن.

وأوضح أنهم كانوا يجملون شعورهم ويضعون عليها الورود ويهتمون بجمال شعورهم، مشيرا:” طلع بعض الدعاة الذين قالوا ” لازم تحلقون رؤوسكم” ، وكان ردهم ما دخل الدين والدعوة بحلق الرؤوس؟!”.