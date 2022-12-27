ردت الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد على الشائعات التى تتردد حول وفاتها وإصابتها بالسرطان.

وقالت لمياء فهمى عبد الحميد: “أنا بخير ولا صحة لتلك الشائعات”، مشيرة:”أنا بطمن الناس عليا بعد الشائعات السخيفة اللي انتشرت عن وفاتي نتيجة مرض السرطان، وقولتوا قبل كدا عندي سرطان وطلعت في فيديو ورديت لكن ليه بتموتوني؟”.

وتابعت:”ليه تقولوا نهاية الإعلامية لمياء فهمي؟ أنا عملتلكم إيه ولا جوزي عمل لكم إيه؟”، مضيفة:”اتقوا ربنا أنتوا خضيتوا الناس عليا وأنا نفسي اتخضيت ومقدرتش أسمع باقي الكلام عن وفاتي ولا أقرأ المكتوب على مواقع التواصل الاجتماعي، وخليتوا قرايبي يعيطوا عليا وأهلي يقلقوا، الكلام صعب جدًا دلوقتي لما أموت بجد محدش هيصدق وهيفتكروا شائعة، الله يسامحكم مفيش بني آدم عنده ذرة إحساس وإنسانية يقول كدا”.