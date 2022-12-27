علق حسين عبد الغني لاعب النصر السابق على تعادل الهلال والنصر إيجابيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات دوري روشن.

وقال حسين عبد الغني، إن التعادل الذي انتهى به الديربي يعد مكسبا لفريق الهلال.

وبتلك النتيجة يتصدر النصر ترتيب الدوري بـ 23 نقطة بينما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 21 نقطة.