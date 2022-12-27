وثق مقطع فيديو، تساقط ‎الثلوج وتراكمها على جبل ‎اللوز بشمال ‎تبوك، وذلك في ظل الحالة المطرية التي تشهدها المملكة.

وبدا في الفيديو، شخص يمسك الثلوج، مبديا سعادته بمشهد تساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان، الظهر، جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة.