كشفت شركة معارف للتعليم والتدريب، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمجال الموارد البشرية في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– شريك للموارد البشرية HRBP.
وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتوظيف هي:
– سعودية الجنسية (أنثى).
– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
– القدرة على الانضمام مباشرة.
– لغة انجليزية متقدمة.
– خبرة سنتين كحد أقصى.
– الإلمام بمسؤوليات الموارد البشرية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني [email protected]
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