كشفت شركة معارف للتعليم والتدريب، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمجال الموارد البشرية في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– شريك للموارد البشرية HRBP.

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتوظيف هي:

– سعودية الجنسية (أنثى).

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

– القدرة على الانضمام مباشرة.

– لغة انجليزية متقدمة.

– خبرة سنتين كحد أقصى.

– الإلمام بمسؤوليات الموارد البشرية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني [email protected]