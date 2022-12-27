كشف مركز بناء الأسر المنتجة (جنى) عن توفر وظائف شاغرة في مكة المكرمة، الدمام، عرعر، جازان، والمدينة المنورة

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مُنسق مشاريع ميداني (مكة المكرمة، الدمام، عرعر):

– سعودية الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.

– الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال.

2- منسق إقراض ميداني (جازان، المدينة المنورة):

– سعودية الجنسية.

– درجة البكالوريوس في (العلوم الإدارية، خدمة اجتماعية، التسويق) أو ما يعادلها.

– الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال.

3- منسق شؤون موظفين (الدمام):

– سعودية الجنسية.

– درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

4- منسق موارد بشرية (الدمام):

– سعودية الجنسية.

– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

– الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال البريد

[email protected]