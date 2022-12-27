كشف مركز بناء الأسر المنتجة (جنى) عن توفر وظائف شاغرة في مكة المكرمة، الدمام، عرعر، جازان، والمدينة المنورة
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مُنسق مشاريع ميداني (مكة المكرمة، الدمام، عرعر):
– سعودية الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.
– الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال.
2- منسق إقراض ميداني (جازان، المدينة المنورة):
– سعودية الجنسية.
– درجة البكالوريوس في (العلوم الإدارية، خدمة اجتماعية، التسويق) أو ما يعادلها.
– الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال.
3- منسق شؤون موظفين (الدمام):
– سعودية الجنسية.
– درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
4- منسق موارد بشرية (الدمام):
– سعودية الجنسية.
– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال البريد
[email protected]
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