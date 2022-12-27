يقع الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger في حذف رسائلهم المهمة عن طريق الخطأ ، الأمر الذي قد يسبب مشكلة كبيرة لهم، حيث لا يسمح تطبيق فيسبوك ماسنجر باسترجاع الرسائل مرة أخرى بعد حذفها.

وتوجد بعض الطرق التي يمكن من خلالها استرجاع رسائل فيسبوك ماسنجر، كما يمكن أيضا تفعيل إعدادات معينة للحفاظ على الرسائل المستقبلية، ونعرض عددا منها فيما يلي : حيث إذا سبق لك استخدام ميزة Download Your Information ، فقد تكون فقدت المحادثة المحفوظة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ويمكنك العثور عليه في ملف مضغوط باسم “facebook-yourusername.zip.” ، وعند فك ضغطه ، سيتم تسمية المجلد باسم “facebook-yourusername.”، ولمنع فقدان رسائل ماسنجر المستقبلية، يمكنك نسخها احتياطيًا باستخدام إعدادات الحساب.

ويمكنك أيضًا تحديد تنزيل جميع معلومات فيسبوك أو اختيار نوع معين من المعلومات ، مثل الرسائل أو الصور أو المنشورات: افتح فيسبوك في متصفح الويب وتأكد من تسجيل الدخول، حدد صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا لفتح القائمة ثم انتقل إلى الإعدادات والخصوصية.

واختر الإعدادات، بينما في قائمة اللوحة اليمنى ، حدد الخصوصية، وعندما تفتح النافذة الجديدة ، حدد معلومات فيسبوك الخاصة بك من القائمة اليسرى، في الصفحة الرئيسية ، اختر تنزيل معلومات ملف التعريف ، وحدد عرض بجوارها، ثم حدد معلمات خيارات الملف كما تريد، ثم تنسيق HTML هو الأسهل لفتحه. اختر النطاق الزمني بعناية.

وتستطيع تحديد نوع المعلومات التي تريد تنزيلها، ثم تأكد من تحديد المربع بجوار الرسائل، كما يمكنك أيضًا تحديد جميع المعلومات، بمجرد تعيين جميع المعلمات ، قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة واضغط على زر طلب تنزيل.