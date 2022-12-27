تنضم السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث تعد واحدة من أشهر الطرازات المقدمة في سوق المملكة من فئة الـ SUV.

وتستمد السيارة قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة قدرها 147 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وتصل السيارة إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 9.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.

وتتميز السيارة بتصميم خارجي رياضي، مع مصابيح أمامية نحيفة وحادة المظهر، بالإضافة إلى فتحات هوائية متعددة المقاطع، وعدد 4 ابواب.

وتتوفر السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 في المملكة بالأسعار الآتية:

الفئة الاولى ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر 92 الف ريال.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر 109.250 ريال.