أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ على السعي للارتقاء بالعلاقات البرلمانية بين المملكة وتركيا.

وقال رئيس مجلس الشورى :” الزيارة تأتي بدعوة كريمة من معالي رئيس مجلس الأمة التركي الكبير لزيارة تركيا للقاء بأعضاء مجلس الأمة وبحث الجوانب التي تهم الجانبين في المجال البرلماني ومجال التعاون الذي يحقق رؤية توجهات قادتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده”.