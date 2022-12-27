أوضح محلل الأسواق المالية عبد العزيز خريص أنه لا يتوقع ارتفاع في قيمة التداول حتى شهر رمضان المقبل، مبيناً أنه من المحتمل عودة مستويات 3 – 4 مليارات ريال في السيولة.

وقال خريص :” خلال الفترة القادمة لا أعتقد أنه سيكون هناك ارتفاع في قيمة التداول ولكن يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه ثلاث أو أربعة مليار إنما لن تنفرج حتى ٧ مليار مثل ما كان وذلك غير متوقع”

وأضاف “وذلك لأن الأسباب التي أدت إلى انخفاض التداول مازالت موجودة”، مبيناً أن الاكتتابات سبب من ضمن الأسباب وإنما غير رئيسي.