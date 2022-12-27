تعرض طالب ماجستير إدارة كوارث وأزمات مبتعث، لتهديد من مالك أمريكي مسلح بسبب غرفة استأجرها منه قبل 3 أشهر.

وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطالب المولود في جدة ويدرس ماجستير إدارة الكوارث، وهو يتحدث مع مالك البيت الذي يستأجره حيث نشب خلافًا بينهما.

ويُشار إلى أن المالك طلب مبلغا إضافيا من الطالب، خارج الاتفاق، ليسمح له باستخدام المطبخ، ولما رفض، قرر المالك طرده من دون إعادة ما دفعه من إيجار .

وأظهر مقطع الفيديو الذي استطاع الطالب أن يصوره، أساليب التهديد والترويع بالسلاح التي تعرض لها من قبل المالك.

كما بيّن مالك العقار وبيده مسدس، ويصعد السلم المؤدي إلى غرفة الطالب الذي خرج منها حاملا هاتفه المحمول، ليصوره به، فسأله عما إذا كان يعرف ما يحمله بيده، أي المسدس، ليجيبه الطالب: “هل تهددني به، ماذا لو ذهبت إلى المطبخ، هل ستطلق عليّ النار”.

وعلى الفور تمكن الطالب من إبلاغ الشرطة عما فعله مالك المنزل، وهنا بدأت الأمور تأخذ منحى آخر، خصوصاً بعد وصول الفيديوهات للإعلام المحلي، حيث أن الشرطة في البداية تجاهلت الأمر ولكن فور انتشار الفيديو قامت باعتقاله

والجدير بالذكر أن الشرطة أفرجت عنه بكفالة على حد ما ورد في “فيسبوك” الأحد الماضي.