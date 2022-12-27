كشف لاعب كرة قدم بارز سابق في إيران، أن زوجته وابنته تم منعهما من مغادرة البلاد يوم الاثنين بعد أن توقفت طائرتهما دون إعلان وهي في طريقها إلى دبي.

وقال علي دائي، إن زوجته وابنته غادرتا العاصمة طهران بشكل قانوني قبل أن تتوقف رحلة الطائرة دون إبداء الأسباب في جزيرة كيش في الخليج العربي حيث استجوبتهما السلطات.

وأبان القضاء الإيراني أن زوجة لاعب كرة القدم السابق مُنعت من السفر إلى الخارج بعد أن أمرت السلطات الطائرة التي كانت تقلها من استكمال رحلتها لدبي، وأمرتها بالهبوط في جزيرة كيش الإيرانية.

وقامت السلطات الإيرانية بإغلاق هذا الشهر متجرا للحلي ومطعما يمتلكهما دائي بعد دعمه للاحتجاجات على وسائل للتواصل الاجتماعي.