قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعلان حالة الطوارئ فى ولاية نيويورك، وأمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لاستكمال جهود الاستجابة الحكومية والمحلية من جراء العاصفة الثلجية.

وصرح الرئيس الأمريكي:” فلتان أمني فى أمريكا بسبب الثلوج، تكسير ونهب للمحلات التجارية”، فيما فوض بايدن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي لتنسيق الجهود لتقديم المساعدة للمتضررين جراء العاصفة الثلجية.

وذكر البيت الأبيض إن الرئيس بايدن، أجرى يوم الاثنين، محادثة هاتفية مع حاكمة نيويورك كاثي هوكول، عرض خلالها المساعدة الفيدرالية فى الاستجابة للتخلص من آثار العاصمة الشتوية التي ضربت البلاد.

وأضاف:” بايدن دعا حاكمة نيويورك إلى تركيز كل جهود الحكومة الفيدرالية لدعم سكان نيويورك، فى الوقت الذي تكافح فيه الولاية آثار عاصفة شتوية تاريخية”، متابعًا:” عرض الرئيس على المحافظ توجيه جميع قوى الحكومة الاتحادية لدعم سكان نيويورك على خلفية معانات الولاية من عواقب العاصفة الثلجية التاريخية”.