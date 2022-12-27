وثقت لقطات مثيرة أثناء هبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في مطار مونتريال الدولي، حيث أعاقتها العاصفة في المحاولة الأولى.

وأظهر الفيديو، محاولة هبوط طائرة “إيرباص A330-200” تحمل رقم التسجيل “7T-VJV” التابعة للجوية الجزائرية في مطار مونتريال، حيث فشل هبوط الطائرة في المحاولة الأولى، إذ اضطرت إلى العودة للتحليق مجددا بسبب الظروف السيئة.

ونجح قائد الطائرة، في الهبوط في المرة الثانية لكن على المدرج “24D” بدلا من “06G”، فيما أشاد الركاب الذين كانوا على متنها بقائد الطائرة، على قدرته في الحفاظ على هدوئه.

وأكدت مصادر إعلامية بأنه تم إلغاء رحلة العودة مونتريال- الجزائر بسبب الظروف الجوية غير المواتية، كما تم إلغاء 153 رحلة من أصل 473 في مطار مونتريال من قبل شركات الطيران بسبب سوء الأحوال الجوية.