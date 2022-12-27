أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات مسؤولين أميركيين من البنتاغون حول توجيه “ضربة قطع الرأس” إلى الكرملين، هي تهديد بالتصفية الجسدية لرئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين.

وقال لافروف أن “واشنطن ذهبت أبعد من الجميع، هناك بعض المسؤولين من البنتاغون هددوا بتوجيه ضربة قطع الرأس إلى الكرملين، في الواقع نحن نتحدث عن تهديد بالتصفية الجسدية لرئيس الدولة الروسية”.

وأضاف لافروف “إذا قام شخص ما برعاية مثل هذه الأفكار فعليه أن يفكر مليا في العواقب المحتملة لمثل هذه الخطط”.