الاعداد السابقة للصحيفة
الثلاثاء27 ديسمبر

علاجات منزلية لعلاج البثور والحفاظ على نضارة البشرة

منذ 29 دقيقة
0
علاجات منزلية لعلاج البثور والحفاظ على نضارة البشرة
تابعوا صدي على

توجد أساليب لطيفة على البشرة، سهلة التطبيق في المنزل، وتؤمّن علاجات طبيعية فعّالة وسريعة نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى لعلاج البثور والحفاظ على نضارة البشرة.

وتتمثل الوصفة الأولى في ماسك “العسل والقرفة” لعلاج البثور: حيث يندرج العسل والقرفة ضمن المكونات المفيدة لعلاج العديد من المشاكل الجلديّة نظراً لمفعولها المُضاد للبكتيريا والمساهم في التئام الندبات، أما اجتماع هذين المكونين معاً فيُشكّل علاجاً فعّالاً للبثور المزعجة.
ويخلط مقدار ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة للحصول على عجينة سميكة يتمّ تطبيقها على كامل الوجه وتركها لمدة 15 دقيقة قبل شطفها جيداً بالماء.

وهناك ماسك “بياض البيض وعصير الليمون” لعلاج حب الشباب: حيث يُعتبر هذا القناع مثاليا لعلاج حب الشباب أو أي التهاب يطال البشرة، ولكن يُنصح باعتماده في الحالات الطارئة فقط لأن استعماله بانتظام يُفقده فعاليته بعد أن تعتاد البشرة عليه، ويتم تحضيره من خلال خلط بياض حبة من البيض مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

وكشفت التقارير، عن ماسك تقشير مهدئ بـ”زيت الزيتون والسكر” : من خلال خلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من السكر، على أن يتمّ تدليك الخليط بنعومة وبحركات دائريّة على بشرة الوجه لبضع دقائق؛ حيث يتمّ شطف البشرة جيداً بعد ذلك لتصبح مباشرةً أكثر نعومة ونضارة.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

علاجات منزلية لعلاج البثور والحفاظ على نضارة البشرة

علاجات منزلية لعلاج البثور والحفاظ على نضارة البشرة

منذ 29 دقيقة
0
بالفيديو.. طائرة جزائرية تفشل في الهبوط بسبب الأجواء

بالفيديو.. طائرة جزائرية تفشل في الهبوط بسبب الأجواء

منذ 39 دقيقة
0
1276
تسوير وبناء 649 أرض فضاء في الطرق الرئيسة بجدة

تسوير وبناء 649 أرض فضاء في الطرق الرئيسة بجدة

منذ 44 دقيقة
0
1135
رئيس الخارجية الروسي يتهم أمريكا بالسعي لاغتيال بوتين

رئيس الخارجية الروسي يتهم أمريكا بالسعي لاغتيال بوتين

منذ 50 دقيقة
1
1179
بالفيديو.. ردة فعل غريبة من كاظم الساهر مع معجبة أرادت التصوير معه

بالفيديو.. ردة فعل غريبة من كاظم الساهر مع معجبة أرادت التصوير معه

منذ 54 دقيقة
1
730