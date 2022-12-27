علاجات منزلية لعلاج البثور والحفاظ على نضارة البشرة

توجد أساليب لطيفة على البشرة، سهلة التطبيق في المنزل، وتؤمّن علاجات طبيعية فعّالة وسريعة نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى لعلاج البثور والحفاظ على نضارة البشرة.

وتتمثل الوصفة الأولى في ماسك “العسل والقرفة” لعلاج البثور: حيث يندرج العسل والقرفة ضمن المكونات المفيدة لعلاج العديد من المشاكل الجلديّة نظراً لمفعولها المُضاد للبكتيريا والمساهم في التئام الندبات، أما اجتماع هذين المكونين معاً فيُشكّل علاجاً فعّالاً للبثور المزعجة.

ويخلط مقدار ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة للحصول على عجينة سميكة يتمّ تطبيقها على كامل الوجه وتركها لمدة 15 دقيقة قبل شطفها جيداً بالماء.

وهناك ماسك “بياض البيض وعصير الليمون” لعلاج حب الشباب: حيث يُعتبر هذا القناع مثاليا لعلاج حب الشباب أو أي التهاب يطال البشرة، ولكن يُنصح باعتماده في الحالات الطارئة فقط لأن استعماله بانتظام يُفقده فعاليته بعد أن تعتاد البشرة عليه، ويتم تحضيره من خلال خلط بياض حبة من البيض مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

وكشفت التقارير، عن ماسك تقشير مهدئ بـ”زيت الزيتون والسكر” : من خلال خلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من السكر، على أن يتمّ تدليك الخليط بنعومة وبحركات دائريّة على بشرة الوجه لبضع دقائق؛ حيث يتمّ شطف البشرة جيداً بعد ذلك لتصبح مباشرةً أكثر نعومة ونضارة.