صُدمت عائلة أمريكية عند اكتشافها أن هدية عيد الميلاد المرسلة من قبل الجدة لأحفادها من أستراليا تحتوي على جمجمة حيوان وليس الحلوى التي كانوا ينتظروها.

وكان الأطفال الثلاثة ينتظرون بفارغ الصبر الطرد من جدتهم المقيمة في أستراليا، متوقعين بعض ألواح الشوكولاتة والحلويات المفضلة التي أعدتها لهم.

وعثروا على جمجمة لحيوان صغير وقطعة قماش عليها رموز غير معروفة إضافة إلى بقايا أسماك محفوظة ومختومة بالبلاستيك وكانت ملفوفة مثل المومياء

وقالت أم الأطفال إيستلي: “نعتقد أن مكتب الجمارك الأمريكي فتح الحزمة لتفتيشها، وقد أعادوا الأشياء الخاطئة إليها.. لا بد أن ذلك حصل هنا”، حيث اتصلوا بالجدة و أكدت لهم أنها وضعت البسكويت والحلوى في الطرد”.