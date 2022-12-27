أعلنت مصادر صحفية عن شروط النجم الفرنسي، كيليان مبابي، من أجل البقاء داخل باريس سان جيرمان، عقب الأنباء التي ترددت مؤخرا عن رغبة اللاعب في الرحيل.

ويُشار إلى أن مبابي كان قد تلقى وعودًا صريحة من مسؤولي باريس سان جيرمان، لم يتم الوفاء بها حتى الآن، على رأسها رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قبل انتقاله إلى برشلونة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن كيليان مبابي حدد 3 شروط جديدة من أجل الاستمرار مع باريس سان جيرمان لفترة أطول مستقبلاً، أولها تعيين زين الدين زيدان مدربا لنادي العاصمة الفرنسية بدلا من كريستوفر جالتييه.

بينما الشرط الثاني فهو الإطاحة بالنجم البرازيلي نيمار، وهو ما حاول فيه النادي، لكن راتب لاعب السامبا حال دون ذلك، بالإضافة إلى التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي في الصيف المقبل، بعد الفشل في ضم ليفاندوفسكي.