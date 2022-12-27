أكدت الإعلامية مها منصور، أن المرأة المستقلة مادياً تُجبر الرجل على احترامها “رغم أنفه”.

وقالت مها منصور، خلال برنامج “سيدتي” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن لا تنتظري أن يعطيك الرجل أموالًا بل اعتمدي على نفسك وأن تكفي نفسك ولا تطلبي من أحد شيء.

وأضافت مها منصور: “رسالتي الدائمة للبنات لا تعلقين آمالك وطموحاتك وتؤجلينها حتى يأتي فارس الأحلام على صهوة جواد أبيض ويعيشك”.