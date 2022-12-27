أعلنت شركة “أبل” الأمريكية الستار عن مشكلة ظهرت على أحدث هواتف “آيفون 14” وساعات “أبل ووتش 8” مرتبطة بإرسال العشرات من إشعارات “الأعطال” بالخطأ.

وأفادت بأن هواتف آيفون وساعات أبل ووتش الحديثة المزودة بتقنية إشعارات الخطر في حالة تعرض المركبة للعطل أو حادثة، بعثت بالخطأ أكثر من 71 إخطارًا بعطل أو تحطم في أحد مراكز التزلج الأمريكية.

وقال المركز إلى أن معظم هذه الاخطارات، كان نتيجة توقف المتزلجين فجأة عند المنحدرات، ولم يكن بسبب أي حوادث تحتاج إلى رعاية طبية.

ومن جانبه، أوضح رئيس شرطة مقاطعة غراند بريت شرويتلين إن شركة أبل قد استجابت لمشرفي الإرسال، وكشف أنها على دراية بالصراع بين المتزلجين وتكنولوجيا الكشف عن التصادم، ويعمل الفريق في كوبرتينو على إصلاح هذا الخطأ التقني.