أوضح الخبير الاقتصادي عبدالله الحربي هل الأسهم المدرجة حديثا في السوق بدأت تفقد بريقها؟ .

وقال الحربي :” الآن الاكتتابات السابقة تواجدت في السوق حين كانت السيولة عالية جدا، ومع انخفاض السيولة خلال المرحلة الحالية تسببت في وجود ضعف، لأن هناك شركات صحت كثير أسعارها أصبحت أكبر من الشركات المدرجة الجديدة”.