أقدم الأسطورة البرازيلية بيليه، على توديع عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية مؤثرة وجهها لهم من مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساوباولو البرازيلية، حيث يرقد هناك منذ نحو شهر، ويصارع مرض السرطان.

وكتب رجل الأعمال البريطاني فرانك خالد، صاحب وكالة إدارة رياضية، عبر حسابه على “تويتر”: “بيليه يقول وداعا للعائلة والأصدقاء من سرير المستشفى. أسطورة كرة القدم بيليه يخسر ببطء معركته ضد السرطان، وتقول عائلته إن حالته تزداد سوءا”.

وذكرت التقارير، أن هذه التطورات تأتي بعدما نشرت ابنة بيليه صورة أسطورة كرة القدم البرازيلية البالغ من العمر 82 عامًا من سريره في المستشفى في ساو باولو، وهي تعانقه، مرفقة بعبارة “ليلة أخرى معا”.

وكشف مستشفى ساو باولو الذي يعالج فيها أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، يوم الأربعاء، عن “تطور” في إصابته بالسرطان وحاجته إلى “رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب”.