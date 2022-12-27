علقت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا اليوم على سلوك اللاعبين الأرجنتينيين بعد الفوز بكأس العالم 2022 في قطر .

واعتبرت الوزيرة الفرنسية أن سلوك منافسها على لقب كأس العالم في قطر “غير لائق” و”سوقي”، إثر السخرية التي تعرّض لها كيليان مبابي، خصوصاً من الحارس إيميليانو مارتينيس الذي وصفته بأنه مثير للشفقة.

وقالت الوزيرة لإذاعة “أر تي أل” الفرنسية إنه “بقدر ما عرف فريقنا الفرنسي كيف يخسر ببراعة، فإن الطريقة التي تصرف بها هذا الفريق الأرجنتيني بعد الفوز لم تكن جديرة بالمباراة التي شاهدناها”.

وخصّت أوديا كاستيرا بالذكر الحارس الأرجنتيني مارتينيس الذي شوهد في موكب الاحتفال في بوينوس آيرس وهو يحمل دمية ووجهها مغطى بصورة لمبابي. ومباشرة بعد المباراة، سُمعت دعوة إلى “دقيقة صمت… لمبابي” من غرفة ملابس المنتخب الأرجنتيني.