أوضحت كبير الاستشاريين في طب وجراحة العيون د. سلوى الهزاع فكرة قاعدة 20-20-20 .

وأوضحت أن القاعدة تتمثل في أنه كل 20 دقيقة من استخدام الأجهزة الإلكترونية ، يتم إراحة العين لمدة 20 ثانية ومدها 20 قدماً أي حوالي 6 أمتار .

وأضافت أن هذه القاعدة مفيدة للصحة العامة وسيلاحظ الشخص فرقا في أدائه اليومي.