أعلنت شركة طيران أديل عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وذلك بمسمى اخصائي محاسبة الخزينة، ومسؤول استرداد وحماية الإيرادات.

وأوضحت المهام الواجب على المتقدم لشغل الوظيفة اخصائي محاسبة الخزينة أن أدائها ومنها الحفاظ على عملية الدفع والالتزام الصارم بحدود وضوابط الموافقة، والاحتفاظ بتراكم إيرادات الفوائد وسجلات الرسوم المالية، والحفاظ على علاقة مع موظفي البنك.

كما اشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة مسؤول استرداد وحماية الإيرادات معرفة عملية بمجموعة أنظمة Navitaire (SkySpeed ​​و GoNow)، والمعرفة العملية لبوابة PayFort PSP لأغراض الإبلاغ واسترداد الأموال، مضيفة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط الموقع .