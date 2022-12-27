أعلنت الخطوط الجوية القطرية ، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض والمدينة المنورة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم 27 ديسمبر 2022م.

المسمى الوظيفي:

وكيل خدمات المطار – المدينة المنورة.

مؤهلات والخبرات:

مؤهل المدرسة الثانوية مقترنًا بخبرة لا تقل عن سنتين في دور يواجه عميل مماثل في بيئة المطار.

مطلوب معرفة وظائف المطار بما في ذلك مناولة الركاب والأمتعة والوزن والتوازن ولوائح البضائع الخطرة.

القدرة على العمل في نوبات ، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع ، أمر ضروري.

للتقديم من الموقع .

مسؤول عمليات المبيعات – الرياض:

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات الجامعية أو الجامعية ذات الصلة.

خبرة 4 سنوات على الأقل من الخبرة المتعلقة بالوظيفة

مهارات اتصال ممتازة مع إتقان اللغة الإنجليزية

معرفة جيدة بجهاز الكمبيوتر ومعرفة جيدة ببرنامج MS Office (Word / PowerPoint / Excel)

مهارات بناء العلاقات والتواصل ممتازة

معرفة جيدة بالعقود التجارية والعمليات المتعلقة بالتمويل (تدفق الفواتير ، تخطيط موارد المؤسسات ، عمليات الدفع)

معرفة جيدة بعمليات الخطوط الجوية (مثل تقنية التسعير / التوزيع) والأنظمة (مثل Amadeus و GDSes) وصناعة السفر بشكل عام.

مهارات حل المشكلات والعقلية الموجهة نحو الكفاءة.

للتقديم من الموقع .