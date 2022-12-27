أعلن المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي أنه تم إضافة 10 محاور مستهدفة بتسوير الأراضي منها شارع الأمير متعب، وشارع الأمير فيصل بن فهد، وشارع الأمير عبد المجيد.

ولفت إلى أن 649 قطعة أرض التزمت بالتسوير من أصل 770، فيما تم تطبيق الغرامة بحق المخالفين، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

ونوه بأن الغرض من تسوير الأراضي حماية الأراضي من التعديات وتحسين المشهد البصري.