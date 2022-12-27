أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم إعطاء الرجل الزكاة لطليقته.

وذكر أنه يجوز ذلك طالما أنه لا يعطيها الزكاة ضمن النفقة، فمثلا إذا كان عليها دين فيمكن أن يعطي لهذا الرجل الزكاة لطليقته، و ذلك بحسب ما ذكره في برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية.

وأضاف أن ما يتعلق بالنفقة فيجب على الرجل أن يلتزم بالنفقة، كما يفضل الإحسان لها خاصة إذا كانت أما لأولادها وليس لها دخل.