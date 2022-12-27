انضم محترف نادي الاتحاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، ولاعب الاتفاق سعيد المولد ضمن التشكيلة المثالي من الجولة العاشرة دوري روشن.

وجاء في حراسة المرمى الكاميروني ديفيس أيناسي من نادي أبها، وفي الدفاع مارسيل ديسراند من الاتفاق، وأوسكار دوراتي من الوحدة، وألفارو جونزاليس من النصر.

وضمت التشكيلة في خط الوسط سعيد المولد من الاتفاق، وباولينهو من الفيحاء، ودينيز من الطالي، وسفيان بن دبكة من الفتح، ومترينا الرائد، بينما جاء في الهجوم كل من تواكايمي الفيحاء، وعبد الرزاق حمد الله من الاتحاد.