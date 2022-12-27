شيع منسوبو إدارة تعليم العاصمة المقدسة وجموع من المواطنين، مدير مدرسة ابتدائية في مكة المكرمة توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تفقده مدرسته يوم الجمعة الماضي.

وكان الفقيد صالح عتيق الصبحي متفانيا ومخلصاً في عمله حيث كان يتابع تجهيز مدرسته “سمرة بن جندب الابتدائية” في مكة بعد أن تم نقلها للمبنى الحكومي حتى في أيام الإجازات.

وفي يوم الجمعة الماضي توفي “الصبحي” بعد صلاة الجمعة الماضية داخل مدرسته بعد أن حضر لتفقدها بعد الحالة المطرية، وسقط أمام مكتبه مغشيًا عليه وبعد نقله للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقدمت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، العزاء والمواساة في الفقيد بحضور إخوته، مثنين على إخلاصه وتفانيه في العمل