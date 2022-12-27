حدد خبير الأرصاد الجوية د. خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، مدة موسم المربعانية في فصل الشتاء.

وقال الزعاق، أن المربعانية أشهر مواسم الشتاء ومدتها أربعين يومًا وعرب البادية يعدونها بداية البرد أول ديسمبر، في حين يعد عرب الشام شدة البرد في 23 ديسمبر فيما يعرف بالمنقلب الشتوي.

وأضاف أن قبضة المربعانية حينما تتمكن من عناصر المنظومة المناخية يشتد عصف الريح الشمالية الباردة وبانتهائها يشتد عصف الريح الماكرة التي لا تستقر على جهة معينة.