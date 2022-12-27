أثارت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، حالة من الجدل بعد ظهورها في ملهى ليلي بلبنان وهي ترقص بشكل هستيري رفقة زوجها حسام حبيب وابنتها.

وقال محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة : “عرفنا إن شيرين عبد الوهاب رقصت بشكل هستيري في أحد الملاهي الليلية، ولكن احنا زينا زي الجمهور منقدرش ناخد قرار بالإيقاف أو التحويل للتحقيق؛ لأن المحامي بتاعها هيقول إنها مكنتش على مسرح بتؤدي فقرة غنائية، ودا سلوكها الشخصي، النقابة متقدرش تعاقبها عليه”.

وأضاف: “لو شيرين عبد الوهاب كانت على مسرح وبتمارس مهنة الموسيقى والغناء وتابعة للنقابة وعملت هذا السلوك، هنا كنا هناخد قرار بالمنع، إنما احنا مش أوصياء على شيرين، وفي النهاية عقاب الجمهور بيكون أقسى من أي قرار نقابة، ولما الجمهور بينقد، المطرب بيزعل جدًا، على عكس قرار النقابة فترة وهينتهي والحياة ستعود كما كانت”.